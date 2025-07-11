Собянин: Ярославский вокзал начнут реконструировать в 2026 году
В Москве Ярославский вокзал начнут реконструировать в 2026 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Сергея Собянина.
Он напомнил, что удалось снизить интервалы между поездами. Этого удалось добиться благодаря тому, что были построены несколько путей, которые выделены до Мытищ и дальше, по отдельной колее курсируют пригородные поезда.
«Берем у железнодорожников Ярославский вокзал под управление города, начинаем в следующем году проектирование и реконструкцию этого вокзала», — указал глава города. Отмечается, что Ярославское направление железной дороги — самое интенсивное в стране в целом. В течение суток по нему проезжают порядка 300 тысяч пассажиров.
Ранее Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров начали обновление подвижного состава на Ярославском направлении МЖД. Ожидается, что в 2025 году 20 составов выйдут на линию, а до 2030 года будет поставлено 92 поезда.
Белозеров напомнил, что именно на Ярославском направлении были запущены первые пригородные электрички 96 лет назад. Новые поезда будут принципиально отличаться от своих предшественников комфортом и вместимостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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