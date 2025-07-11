Собянин: Ярославский вокзал начнут реконструировать в 2026 году

Он напомнил, что удалось снизить интервалы между поездами. Этого удалось добиться благодаря тому, что были построены несколько путей, которые выделены до Мытищ и дальше, по отдельной колее курсируют пригородные поезда.

«Берем у железнодорожников Ярославский вокзал под управление города, начинаем в следующем году проектирование и реконструкцию этого вокзала», — указал глава города. Отмечается, что Ярославское направление железной дороги — самое интенсивное в стране в целом. В течение суток по нему проезжают порядка 300 тысяч пассажиров.

Ранее Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров начали обновление подвижного состава на Ярославском направлении МЖД. Ожидается, что в 2025 году 20 составов выйдут на линию, а до 2030 года будет поставлено 92 поезда.

Белозеров напомнил, что именно на Ярославском направлении были запущены первые пригородные электрички 96 лет назад. Новые поезда будут принципиально отличаться от своих предшественников комфортом и вместимостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

