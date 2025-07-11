Оправдана осужденная за слова о поле жены Макрона журналистка Рей

Во Франции независимую журналистку Наташу Рей, которую осудили по статье «Клевета» за заявление о том, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит является мужчиной, оправдали, сообщают «Известия».

Такое решение вынес апелляционный суд. По словам ее адвоката, журналистка намерена подать прямой иск против Брижит Макрон-Тронье и ее брата Жан-Мишеля Тронье по обвинению в мошенническом введении в заблуждение суд.

Тем временем, во Франции обсуждают смерть хирурга, который мог знать тайну жены Макрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

