СМИ: Верховный суд признал ничтожным оформленный мошенниками договор на кредит

Как оказалось, мошенники взломали аккаунт клиентки «Альфа-банка» и оформили от её имени займ на 265,5 тыс. рублей. Подозреваемых в настоящее время ищут.

Суды первой апелляционной и кассационной инстанций отказали женщине в удовлетворении иска. Верховный суд отметил нарушения норм права и сослался на определение Конституционного суда, который подчёркивал необходимость соблюдения повышенных мер предосторожности при дистанционном оформлении кредитов.

Ранее стало известно, что мошенники за пару часов создают фейковые сайты по продаже авиабилетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

