СМИ: Неизвестный попытался напасть с ножом на полицейского в Дагестане

В Дагестане неизвестный попытался напасть на сотрудника МВД с ножом, полицейский открыл огонь. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В Нальчике при нападении злоумышленников пострадал сотрудник ГАИ

По данным 112, инцидент произошёл на Джемикентском мосту (около 30 км от Дербента). Мужчина направился к сотруднику МВД с ножом и попытался нанести удар. Полицейский применил табельное оружие в целях самообороны и ранил нападавшего.

112 уточняет, что злоумышленник госпитализирован с огнестрельным ранением.

Как добавляет Telegram-канал SHOT, сотрудник полиции не пострадал. Мотивы нападавшего выясняются.

Летом в Нальчике при нападении злоумышленников пострадал сотрудник ГАИ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:НападениеПолицияДагестанРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры