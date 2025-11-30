СМИ: Неизвестный попытался напасть с ножом на полицейского в Дагестане
В Дагестане неизвестный попытался напасть на сотрудника МВД с ножом, полицейский открыл огонь. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным 112, инцидент произошёл на Джемикентском мосту (около 30 км от Дербента). Мужчина направился к сотруднику МВД с ножом и попытался нанести удар. Полицейский применил табельное оружие в целях самообороны и ранил нападавшего.
112 уточняет, что злоумышленник госпитализирован с огнестрельным ранением.
Как добавляет Telegram-канал SHOT, сотрудник полиции не пострадал. Мотивы нападавшего выясняются.
Летом в Нальчике при нападении злоумышленников пострадал сотрудник ГАИ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
