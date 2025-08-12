«Курьерами могут работать россияне, например, студенты. У меня, например, два сына по 15 лет, они бы хотели подработать курьерами, но берут только с 16 лет. Может быть, тогда надо с 15 разрешить. Беглов, вероятно, посчитал, что никакого дефицита не будет. Если будет нехватка курьеров, он может решение отклонить. Кто-то может и обойтись без доставки, если она перестанет быть мгновенной. Бабушке помощь курьера нужна, а офисные сотрудники могут на обед и сами сходить. Что касается мигрантов, которые теперь не смогут работать в доставке, они могут пойти работать на стройку, где у нас большой дефицит», - рассказал он.

Запрет мигрантам работать в такси в Санкт-Петербурге увеличит цены на поездки на 40%, ранее заявил НСН таксист и блогер Егор Рябков.

