Студенты заменят курьеров-мигрантов в Питере после запрета от Беглова
Ренат Каримов заявил НСН, что мигранты, которые теперь не смогут работать в доставке, могут пойти работать на стройку, где большой дефицит.
Работать курьерами в регионах активно хотят школьники и студенты, при дефиците кадров можно понизить минимальный возраст для приема на работу, заявил НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.
Иностранцам запретят работать курьерами в Петербурге, губернатор Беглов подписал соответствующее постановление. Переходный период составит три месяца для адаптации бизнеса к требованиям. Изменения внесли в документ, где уже был прописан запрет на работу иностранцев в такси. Каримов не увидел ничего критичного в этом решении.
«Курьерами могут работать россияне, например, студенты. У меня, например, два сына по 15 лет, они бы хотели подработать курьерами, но берут только с 16 лет. Может быть, тогда надо с 15 разрешить. Беглов, вероятно, посчитал, что никакого дефицита не будет. Если будет нехватка курьеров, он может решение отклонить. Кто-то может и обойтись без доставки, если она перестанет быть мгновенной. Бабушке помощь курьера нужна, а офисные сотрудники могут на обед и сами сходить. Что касается мигрантов, которые теперь не смогут работать в доставке, они могут пойти работать на стройку, где у нас большой дефицит», - рассказал он.
Запрет мигрантам работать в такси в Санкт-Петербурге увеличит цены на поездки на 40%, ранее заявил НСН таксист и блогер Егор Рябков.
