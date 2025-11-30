«Зенит» одержал победу над «Рубином» и поднялся на третью строчку в РПЛ
В матче 17-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» дома обыграл казанский «Рубин» со счётом 1:0.
Единственный гол на 69-й минуте забил Нино.
Перед матчем прошла минута молчания в память о Никите Симоняне — олимпийском чемпионе 1956 года, ушедшем из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Футболисты обеих команд вышли на поле в траурных повязках и майках с его изображением.
После победы над «Рубином» «Зенит» набрал 36 очков и вышел на третью строчку. «Рубин» с 23 очками седьмой.
В следующем туре, 6 декабря, «Зенит» дома сыграет с «Акроном», а «Рубин» на выезде встретится с «Ростовом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
