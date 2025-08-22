В техподдержке и общепите увеличился спрос на подростков
В России количество вакансий для подростков увеличилось в полтора-два раза в нескольких сферах за год, сообщают «Известия».
Так, несовершеннолетние стали востребованнее в общепите, в качестве специалистов поддержки или поваров-кассиров, а также курьеров. При этом недавние законодательные изменения, которые позволят школьникам работать в выходные и праздничные дни в течение летних каникул, кадровый голод сейчас не утолят, так как поправки вступают в силу с 1 сентября.
Эксперты говорят, что со следующего лета стоит ожидать роста вовлеченности подростков в трудовую деятельность и увеличения количества вакансий для них.
Россиянам до 18 лет запрещено привлекать к работам, на которых установлены вредные условия труда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru