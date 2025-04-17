«Что сделает искусственный интеллект, я гадать не берусь, поскольку пока он не создан, даже толком непонятно, как его создавать, механизмы до конца не изучены. Когда он появится — тоже непонятно. Все, с чем мы имеем дело, — это имитаторы интеллекта, которые не способны к самостоятельной деятельности, тем более к самостоятельному развитию. Но они уже очень наглядно показали, как много умственной работы сводится к готовым рецептам (одному или нескольким), а не к творчеству. Понятно, что в работе чиновников накоплено очень много готовых решений, выбор между которыми — зачастую задача чисто техническая. Поэтому, скорее всего, значительную часть работы чиновников можно будет переложить на плечи имитаторов интеллекта. Люди, которые действительно способны работать творчески, разнообразно, самостоятельно искать варианты решений, скорее всего, переучатся на какие-то более интеллектуальные виды деятельности, где их не смогут заменить такие имитаторы», — сказал Вассерман.

Ранее эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов заявил, что порядка 40% всех рабочих должностей в мире подвергаются воздействию автоматизации и ИИ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

