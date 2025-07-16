Россиянам назвали сферы, где можно получать «доход мечты»
Жители столицы и регионов действительно стали мечтать примерно об одном уровне заработка - в районе 250 тысяч рублей, однако в реальности средний доход в Москве - 120 тысяч рублей, заявил НСН Александр Ветерков.
Сегодня доход мечты среднестатистического россиянина в размере более 200 тысяч рублей можно получать в IT-сегменте, медицине и добывающей промышленности. Об этом в беседе с НСН рассказал заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Россияне в среднем хотели бы зарабатывать 257 тысяч рублей в месяц. Именно такая сумма позволит им получать удовлетворение от жизни, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса SuperJob. Так, жители Москвы мечтают о зарплате в 290 тысяч рублей, Владивостока - 276 тысяч, а Ростова-на-Дону - 260 тысяч. Ветерков отметил, что разрыв между желаниями жителей столицы и регионов сильно сократился.
«По нашим данным, действительно средний уровень дохода, который хотел бы иметь россиянин, значится в районе 250 тысяч. Реальный же средний доход в Москве - около 120 тысяч рублей. В некоторых сегментах и отраслях - 150 тысяч рублей. Важно, что разрыв между Москвой и другими регионами в этом желании сокращается. Раньше житель Москвы хотел получать в среднем 200 тысяч рублей, а житель России мечтал о 120 тысячах в месяц. Это произошло в том числе благодаря дистанционному формату работы, когда люди из регионов могут работать на московские, питерские компании», - рассказал он.
При этом Ветерков назвал отрасли, в которых сегодня можно зарабатывать более 200 тысяч рублей, однако речь идет о довольно узких специальностях.
«Если говорить про заработок 200-250 тысяч плюс, подобные зарплаты есть в каждом сегменте, но это не массовая история. Данный уровень дохода есть в IT-сфере, в медицине у высококвалифицированных врачей узких специализаций, у топ-менеджмента компаний. Также это добывающая промышленность, стройка, где каменщики или плиточники могут зарабатывать 200-300 тысяч рублей, золотодобыча. То есть там, где условия труда достаточно сложные. В курьерской службе можно зарабатывать те же 120-200 тысяч рублей, но для этого нужно работать по 12-18 часов в день», - отметил Ветерков.
Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян в пресс-центре НСН заявил, что бешеные зарплаты курьеров в 270 тысяч рублей получились не потому, что просто хочется отдавать такие деньги, а просто крупным игрокам на рынке логистики настолько нужны люди, что они готовы перебивать любой ценник.
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