Сегодня доход мечты среднестатистического россиянина в размере более 200 тысяч рублей можно получать в IT-сегменте, медицине и добывающей промышленности. Об этом в беседе с НСН рассказал заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Россияне в среднем хотели бы зарабатывать 257 тысяч рублей в месяц. Именно такая сумма позволит им получать удовлетворение от жизни, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса SuperJob. Так, жители Москвы мечтают о зарплате в 290 тысяч рублей, Владивостока - 276 тысяч, а Ростова-на-Дону - 260 тысяч. Ветерков отметил, что разрыв между желаниями жителей столицы и регионов сильно сократился.