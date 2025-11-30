После ДТП каршеринг «приземлился» на крыше и между могил

В Ленинградской области водитель каршерингового кроссовера Geely Cityray не справился с управлением, вылетел с дороги и «приземлился» прямо посреди кладбища. Об этом сообщают Вести.

Как в свою очередь уточнил Леноблпожспас, ДТП произошло в поселке Мга. При этом автомобиль опрокинулся на крышу ровно между двух захоронений и памятники не пострадали.

Причины аварии устанавливаются.

ФОТО: ГКУ "Леноблпожспас"
