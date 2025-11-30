После ДТП каршеринг «приземлился» на крыше и между могил
30 ноября 202521:11
В Ленинградской области водитель каршерингового кроссовера Geely Cityray не справился с управлением, вылетел с дороги и «приземлился» прямо посреди кладбища. Об этом сообщают Вести.
Как в свою очередь уточнил Леноблпожспас, ДТП произошло в поселке Мга. При этом автомобиль опрокинулся на крышу ровно между двух захоронений и памятники не пострадали.
Причины аварии устанавливаются.
На прошлой неделе четыре человека погибли в ДТП на трассе в Иркутской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
