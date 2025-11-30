После ДТП каршеринг «приземлился» на крыше и между могил

Как в свою очередь уточнил Леноблпожспас, ДТП произошло в поселке Мга. При этом автомобиль опрокинулся на крышу ровно между двух захоронений и памятники не пострадали.

Причины аварии устанавливаются.

На прошлой неделе четыре человека погибли в ДТП на трассе в Иркутской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

