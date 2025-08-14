Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН заявила, что снижение числа вакансий курьеров в России в конце лета обусловлено сезонным трендом.

Спрос на курьеров в России начал снижаться, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет, подготовленный Аналитическим центром российской индустрии рекламы на основе данных платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. В нём отмечается, что число вакансий для курьеров во II квартале 2025 года сократилось на 7% по сравнению с тем же периодом 2024 года, а количество резюме, напротив, выросло на 102%.

Голованова подчеркнула, что нельзя говорить о падении спроса на курьеров только по количеству вакансий.