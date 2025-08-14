В SuperJob опровергли сокращение спроса на курьеров в России

Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН заявила, что количество резюме на позиции доставщика в августе чуть снизилось на 3%, но за год их все равно стало значительно больше.

Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН заявила, что снижение числа вакансий курьеров в России в конце лета обусловлено сезонным трендом.

Спрос на курьеров в России начал снижаться, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет, подготовленный Аналитическим центром российской индустрии рекламы на основе данных платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. В нём отмечается, что число вакансий для курьеров во II квартале 2025 года сократилось на 7% по сравнению с тем же периодом 2024 года, а количество резюме, напротив, выросло на 102%.

Голованова подчеркнула, что нельзя говорить о падении спроса на курьеров только по количеству вакансий.

Курьеры исчезнут? Массовую беспилотную доставку ожидают лишь через 5-10 лет
«Число вакансий для курьеров в России действительно снизилось на 6%. Это сезонный тренд, характерный для первой половины августа. Мы видим такое снижение почти по всему рынку труда. Тенденция сокращения числа вакансий по отношению к уровню спроса на персонал в прошлом году была характерна для всего рынка труда. При этом надо понимать специфику найма курьеров. Их рекрутируют непрерывно. На одну вакансию нанимают не одного человека, а десятки соискателей, поэтому нельзя говорить о падении спроса на курьеров только по количеству вакансий», - отметила специалист.

Она также указала, что на рынке труда работающих сейчас больше, чем безработных.

«Количество резюме на позиции доставщика в августе чуть снизилось на 3%, но за год их все равно стало значительно больше. Надо понимать еще, что соискательская стратегия сейчас изменилась. На рынке труда больше работающих, чем безработных. Люди ищут лучшие условия, в том числе, по зарплате, а также варианты подработки», - рассказала Голованова.

Она также обратила внимание на то, что автокурьеры зарабатывают существенно больше.

HR-эксперт объяснил «бешеные» зарплаты курьеров
«Средние зарплатные предложения для курьеров в Москве по отношению к предыдущему месяцу немного снизились на 2%, что является типичной ситуацией для конца лета. То же самое было в прошлом и позапрошлом году. Это сезонный тренд. Если говорить о том, сколько зарабатывают сейчас курьеры в Москве, то пешие, на электросамокате, велосипеде, мопеде в среднем получают 85 тысяч рублей в месяц, максимально 150 тысяч при условии выполнения большого числа доставок. Автокурьеры - в среднем 120 тысяч, максимально 250 тысяч рублей», - добавила эксперт.

Ранее в СПбГЭУ объяснили последствия запрета мигрантам работать курьерами в Петербурге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:ЛетоРоссияВакансииРынок Труда

Горячие новости

Все новости

партнеры