Ферстаппен выиграл Гран-при Катара и сохранил шансы на чемпионство

Ферстаппен одержал седьмую победу в сезоне-2025. Вторым финишировал Оскар Пиастри («Макларен»), третьим — Карлос Сайнс («Уильямс»). Лидер чемпионата Ландо Норрис стал четвёртым.

На этапе в Катаре Норрис провёл 151-й Гран-при за «Макларен» и обошёл Дэвида Култхарда по числу стартов за команду.

Перед последней гонкой в зачете пилотов лидирует Норрис (408 очков), у Ферстаппена — 396, у Пиастри — 392. Решающий этап сезона пройдёт в Абу-Даби 5–7 декабря.

Кубок конструкторов «Макларен» завоевал досрочно, еще в октябре, за шесть этапов до конца сезона, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

