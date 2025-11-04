В РФ введут штрафы за неустранение нарушений подготовки отопительного сезона
Депутат Сергей Колунов уточнил, что привлечь виновных к ответственности можно будет за неустранение и ранее выявленных неполадок.
На этой неделе в России в силу вступает закон о штрафах за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду. Документ начнет действовать с 6 ноября 2025 года.
ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале писал, что за неустранение выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду для юридических лиц будет действовать штраф до 40 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 10 тысяч рублей, сообщает RT.
В преддверии этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что привлечь виновных к административной ответственности можно будет за неустранение ранее выявленных неполадок.
Он рассказал РИА Новости, что каждый отопительный сезон поступает множество жалоб от граждан на отсутствие тепла или его несвоевременную подачу. Поэтому цель закона, по его словам, в повышении обязательности тех, кто отвечает за эту сферу.
До этого президент Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал жестких мер при подготовке к отопительному сезону, напоминает RT.
В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева считает, что штрафы до 40 тысяч рублей, которые будут уходить в бюджет, а не пойдут на устранение неполадок, заставят коммунальщиков лучше работать и тщательнее готовиться к отопительному периоду.
«Конечно, штрафы не критичные, но неприятные. Это не главный стимул для устранения недостатков, но штрафы никому счастья не приносили, потому что они изымаются из бюджета предприятия. Лучший стимул как следует подготовиться к зиме — это модернизация и коммунальной инфраструктуры, и жилищной инфраструктуры. Многие проблемы, благодаря новым поправкам в закон, можно решить и за счет организационного взаимодействия. Сейчас проводятся и обязательно синхронизируются планы действия в чрезвычайных ситуациях между всеми звеньями: органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, потребителями услуг, начали проходить учения в регионах. Это может помочь. А штрафы, повторюсь, — просто некая логичная мера, но отнюдь не главный инструмент», - объяснила она в беседе с НСН.
СМИ писали, что отопительный сезон уже начался в 73 регионах страны. Отмечается, что общий уровень готовности многоквартирных домов в России достиг 98,9%. При этом готовность коммунальной инфраструктуры составила 98,6%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
ДРУГИЕ НОВЫЕ ШТРАФЫ В ЖКХ
Депутат Светлана Разворотнева напомнила, что только с 2025 года начали действовать поправки в закон о теплоснабжении, в соответствии с которыми акт о готовности к отопительному периоду подписывается в два этапа.
«Раньше комиссия приходила на объект и принимала решение, готов ли дом к зиме. То, что дом к зиме не готов, писали крайне редко, потому что, если не подключить дом к теплу, за это тоже кто-то понесет ответственность. Создавались такие тупиковые ситуации. Теперь, после поправок в закон о теплоснабжении, приходит комиссия, она проверяет, какие недостатки есть при подготовке объекта к зиме, и предписывает их устранить, а во второй раз она приходит и проверяет, устранены они или нет. Пока ответственности за неустранение не было, но понятно, что есть куча других административных и уголовных статей за ненадлежащее оказание услуги, которая может повлечь угрозу жизни и здоровья», - добавила она в разговоре с НСН.
Кроме того, в пресс-центре НСН он сообщила, что к концу 2025 года Госдума примет ряд новых законопроектов в сфере ЖКХ.
«Сейчас у нас появляются стандарты отчетностей для ТСЖ и ЖСК. Они делали отчеты по своей форме, теперь ждем приказа об единой форме. Будет видно, куда и какая сумма была потрачена, этого ждем с 1 января 2026 года. На втором чтении у нас закон о требованиях к организациям, которые обслуживают лифты. У нас изменился лицензионный контроль, закон принят в третьем чтении. Будут требования к оборудованию и сотрудникам. Еще хочу отметить разделение в платежке строки за содержание имущества и текущий ремонт. Это разные задачи и суммы, разделение сделает платежку более прозрачной. До конца года ждем внесение законопроекта о возможности установки интеллектуальных приборов учета газа», - рассказала политик.
Ранее Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН отметила, что электронные платежки ЖКУ помогут в борьбе с мошенниками.
