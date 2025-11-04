В РФ введут штрафы за неустранение нарушений подготовки отопительного сезона

На этой неделе в России в силу вступает закон о штрафах за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду. Документ начнет действовать с 6 ноября 2025 года.

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале писал, что за неустранение выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду для юридических лиц будет действовать штраф до 40 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 10 тысяч рублей, сообщает RT.