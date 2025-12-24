СМИ: Козак до ухода из АП предложил реформы и амнистию
Бывший замруководителя Администрации президента России Дмитрий Козак до ухода со своего поста подготовил проекты проведения реформ в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, инициативы были представлены в 2025 году для обсуждения в Кремле.
Так, в числе предложений Козака - масштабная декриминализация экономических и других преступлений ненасильственного характера, повышение уголовной ответственности за уклонение от суда и следствия, неисполнение судебных решений, сокрытие средств и имущества для уклонения от возмещения ущерба, фальсификацию доказательств, ложный донос и ложные показания. Также предлагалось повысить независимость судебной системы и усилить ответственность для граждан за вмешательство в работу судов и судей, для судей -за нарушение принципа независимости и подчинения закону.
Козак также призывал внести изменения в работу правоохранительных органов, прекратить дисциплинарные, административные и уголовные дела против сотрудников за совершенные ранее правонарушения, кроме тяжких преступлений. В числе инициатив было повышение денежного содержания правоохранителей, усиление ответственности за правонарушения в будущем, внедрение эффективных механизмов контроля служебного и внеслужебного поведения.
Также экс-замруководителя АП допускал проведение амнистии осужденных за ненасильственные преступления и совершенные по неосторожности либо с превышением пределов необходимой обороны.
Кроме того, в плане Козак предложил движение в сторону формирования Евразийского содружества с сохранением суверенитета его стран, принципов и свобод светского государства, общих стандартов во внутренней и внешней политике.
РБК направил запрос о предложениях Козака пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Представитель Кремля отметил, что «не располагает такой информацией».
Дмитрий Козак прекратил работу в президентской администрации в сентябре 2025 года, напоминает Ura.ru.
