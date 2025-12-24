Самолет «Байкал» с российским двигателем совершил первый полет

Самолет ЛМС-901 «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800 совершил первый полет. Об этом сообщили в Минпромторге.

«Начались летные испытания нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе самолета «Байкал», - заявили в ведомстве.

Полет проходит на аэродроме Уральского завода гражданской авиации.

Ранее Минпромторг сообщал, что предприятие изготовило опытные версии самолета и силовой установки, провел испытания на летающей лаборатории Як-40 и ведет сертификационные испытания, пишет 360.ru.

