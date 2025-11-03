Депутат Бессараб призвала выделять будущим медикам в регионах долю при строительстве жилья

При подготовке будущих медиков для конкретных регионов в рамках целевого обучения начинающим специалистам необходимо выделять долю при строительстве жилья под аренду, которое будет оплачиваться из регионального бюджета. Об этом в беседе с НСН заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в законе необходимо закрепить обязанность регионов обеспечивать жильем молодых врачей. По его мнению, без этого невозможно создать привлекательные условия для работы медиков и эффективную помощь людям, пишет RT. Бессараб поддержала эту инициативу.