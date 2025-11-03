Депутат Бессараб призвала выделять будущим медикам в регионах долю при строительстве жилья
В эфире НСН политик Светлана Бессараб также предложила в рамках целевого обучения студентов-медиков строить для будущих специалистов ведомственные общежития.
При подготовке будущих медиков для конкретных регионов в рамках целевого обучения начинающим специалистам необходимо выделять долю при строительстве жилья под аренду, которое будет оплачиваться из регионального бюджета. Об этом в беседе с НСН заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в законе необходимо закрепить обязанность регионов обеспечивать жильем молодых врачей. По его мнению, без этого невозможно создать привлекательные условия для работы медиков и эффективную помощь людям, пишет RT. Бессараб поддержала эту инициативу.
«Мы как раз говорили о целевой подготовке врачей узкой специализации, медиков среднего звена, к примеру, фельдшеров. Сегодня у нас уже есть целевые договоры, которые действуют на уровне образовательной организации с одной стороны, с другой стороны — будущего работодателя и непосредственно студента. В этих договорах как раз и должно быть закреплено обязательство стороны работодателя или, если это, например, субъект РФ, на период наставничества обеспечить выпускника жильем и соответствующей инфраструктурой. Сегодня те, кто будет учиться на платной основе, в дальнейшем могут распоряжаться своей работой по своему усмотрению. Но те, кто учится на бюджетной основе или за счет средств, например, соответствующего субъекта РФ, должен в последующем пройти наставничество в определенный сторонами срок. С одной стороны, это позволит государству решить проблему нехватки кадров, а с другой — будущему сотруднику необходимо подготовить достойные условия жизни», - сказала она.
По словам депутата, финансирование этого вопроса стоит осуществлять из федерального бюджета.
«Это объективно возможно. Например, можно заблаговременно забронировать какую-то долю в строительстве жилых домов именно под аренду для будущих специалистов. Такая практика существовала и существует до сих пор. Также можно разово построить ведомственное общежитие для специалистов. Если специалистов не хватает в регионах, то это региональный уровень финансирования. Конечно, нехватку бюджетирования покрывают из федерального бюджета, но прежде всего регион должен сам стремиться обеспечить своих специалистов», - подчеркнула политик.
Бессараб также напомнила о программе «Земский доктор», которая, добавила она, имела успех в ряде регионов России.
«Сказанное выше не относится к программе "Земский доктор". "Земский фельдшер" — это привлечение уже готового специалиста с классификацией, а там (при целевом обучении – прим. НСН) речь идет о подготовке специалиста. Для многих регионов программа "Земский доктор" эффективна, для других — достаточно большая проблема. Потому что внутренняя миграция специалистов из одного региона в другой более приятный, например, по климату, условиям работы, проживания — это когда один регион забирает специалистов у другого. Поэтому, например, для Краснодарского края эта программа помогла закрыть вопросы во многих сельских населенных пунктов. А для регионов с не такими благоприятными климатическими условиями… Хотя это привлекло определенное количество специалистов и отвлекло их от агломераций», - заключила собеседница НСН.
Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что появление новых видов льготных ипотек для работников разных сфер приведет к повышению стоимости новостроек в России, либо оживит рынок вторичного жилья.
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru