Предприятие в Оренбургской области повреждено после атаки дронов ВСУ

Украинские беспилотники попытались атаковать один из промышленных объектов в Оренбургской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

Над российскими регионами сбили 23 украинских беспилотника

Как отметил губернатор, удар отразили силы и средства Минобороны.

«Незначительно повреждена инфраструктура предприятия», - подчеркнул Солнцев.

Ранее на фоне угрозы атаки БПЛА аэропорт Оренбурга временно приостановил прием и отправку рейсов, пишет Ura.ru.

