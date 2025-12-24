Предприятие в Оренбургской области повреждено после атаки дронов ВСУ
24 декабря 202512:00
Украинские беспилотники попытались атаковать один из промышленных объектов в Оренбургской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, удар отразили силы и средства Минобороны.
«Незначительно повреждена инфраструктура предприятия», - подчеркнул Солнцев.
Ранее на фоне угрозы атаки БПЛА аэропорт Оренбурга временно приостановил прием и отправку рейсов, пишет Ura.ru.
