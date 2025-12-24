Над российскими регионами сбили 23 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России 23 украинских дрона самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

Беспилотники уничтожили в период с 07.00 до 10.00 мск.

Военные сбили девять дронов над Крымом, шесть – над Оренбургской областью, три – над Калужской, два – над Брянской. Кроме того, по одному БПЛА уничтожили в Московском регионе, Башкирии и Белгородской области.

Минувшей ночью над территорией России ликвидировали 172 беспилотника ВСУ, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости
