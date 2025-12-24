Предложившему либеральные реформы экс-замглавы АП прочат место в Госдуме
Партию Дмитрия Козака в России точно не увидят, а вот зайти в уже действующую партию с парламентской льготой в 2026 году он вполне может, заявил НСН Евгений Минченко.
Попадание в инфополе документа с реформами экс-замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака может быть попыткой его раскрутить как самостоятельного политика в преддверии выборов Госдуму. Об этом НСН рассказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), политолог Евгений Минченко.
Бывший замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак перед своей отставкой в сентябре 2025 предложил либеральные реформы в экономической и судебной сферах России, изменения в работе спецслужб и правоохранительных органов, а также масштабную амнистию. Подлинность проекта подтвердили два источника РБК, знакомых с его содержанием. Минченко раскрыл, по какому сценарию может дальше развиваться карьера чиновника.
«У меня только одна версия, что это кто-то из команды Козака «слил» документ с проектами реформ, то есть люди, которые хотели бы начать его публичную раскрутку в преддверии каких-либо политических проектов. Если речь идет о выборах в Госдуму, то прямо сейчас последний вагон, когда надо запрыгивать, чтобы начать раскручивать его как потенциально публичного политика. Партия Козака у нас появиться технически не может, потому что ее невозможно будет зарегистрировать, а вот зайти в какую-то из уже существующих партий, которые имеют парламентскую льготу, гипотетически возможно. Вопрос в том, будет ли Кремль это блокировать, то есть это какая-то самодеятельность или согласованная игра», - рассказал он.
Помимо прочего Минченко указал, что о планах публичной карьеры Козака говорили и раньше, чему могла бы поспособствовать его "правильная" биография. Однако, по словам политолога, препятствием на этом пути может стать отсутствие у него ощутимых достижений.
«Пока это может быть таким тестированием. Вот вбросили и посмотрели, как будут себя вести элитные группы. Может быть, хотят замерить общественную реакцию. Посмотрим, насколько сейчас это будут разгонять в СМИ, будет ли целенаправленный посев в социальных сетях. Если мы это увидим, то можно будет делать выводы, что это какой-то системный проект. В целом идея о потенциальном публичном пути Козака неоднократно высказывалась на протяжении его административной карьеры. Он фактурный, биография, служил в армии, при этом еще и в спецназе ГРУ. С другой стороны, у Козака проблема в том, что ему сложно предъявить очевидные достижения на протяжении достаточно продолжительной карьеры на разных постах. Наверное, при всей критике можно предъявлять масштабную стройку к Олимпиаде 2014 года», - подытожил он.
Козак считается одним из давних соратников Владимира Путина. С 2000 года он занимал руководящие должности в администрации президента России, а позже перешел в правительство, где работал полпредом в Южном федеральном округе, министром регионального развития и вице-премьером, был одним из кураторов административной реформы. После 2014 года он был назначен правительственным куратором интеграции Крыма и Севастополя в административную и экономическую систему России, курировал Олимпиаду 2014 в Сочи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
