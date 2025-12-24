Попадание в инфополе документа с реформами экс-замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака может быть попыткой его раскрутить как самостоятельного политика в преддверии выборов Госдуму. Об этом НСН рассказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), политолог Евгений Минченко.

Бывший замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак перед своей отставкой в сентябре 2025 предложил либеральные реформы в экономической и судебной сферах России, изменения в работе спецслужб и правоохранительных органов, а также масштабную амнистию. Подлинность проекта подтвердили два источника РБК, знакомых с его содержанием. Минченко раскрыл, по какому сценарию может дальше развиваться карьера чиновника.

«У меня только одна версия, что это кто-то из команды Козака «слил» документ с проектами реформ, то есть люди, которые хотели бы начать его публичную раскрутку в преддверии каких-либо политических проектов. Если речь идет о выборах в Госдуму, то прямо сейчас последний вагон, когда надо запрыгивать, чтобы начать раскручивать его как потенциально публичного политика. Партия Козака у нас появиться технически не может, потому что ее невозможно будет зарегистрировать, а вот зайти в какую-то из уже существующих партий, которые имеют парламентскую льготу, гипотетически возможно. Вопрос в том, будет ли Кремль это блокировать, то есть это какая-то самодеятельность или согласованная игра», - рассказал он.

Помимо прочего Минченко указал, что о планах публичной карьеры Козака говорили и раньше, чему могла бы поспособствовать его "правильная" биография. Однако, по словам политолога, препятствием на этом пути может стать отсутствие у него ощутимых достижений.