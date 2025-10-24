Депутат Разворотнева объяснила «чудовищный» дефицит кадров в ЖКХ

В сфере ЖКХ фиксируется чудовищный дефицит кадров, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«Дефицит кадров в сфере ЖКХ чудовищный. Это связано с низкой зарплатой в отрасли, она в целом ниже средней по регионам. Тут остаются в основном люди в возрасте, которые просто привыкли в этой сфере работать. Пытались заместить дефицит трудом мигрантов, но у них либо низкая квалификация, либо им потом выгоднее перейти работать в курьеры или что-то такое», - объяснила она.

По недавним сообщениям СМИ отопительный сезон начался в 73 регионах России, тепло подано во все муниципалитеты 55 регионов и еще 11 областей. Общий уровень готовности многоквартирных домов в стране достигает 98,9%. Объекты социальной сферы подготовлены на 98,6%. Речь идет о 39622 объектах здравоохранения, 79555 объектах образования, 35 тысячах объектов культуры, 16390 объектах социального назначения и спорта. Готовность коммунальной инфраструктуры составила на текущий момент 98,6%: подготовлены 71700 котельных, 171 тысяча километров теплосетей и 816 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения. Работы по заготовке аварийного запаса топлива находятся на завершающем этапе.

