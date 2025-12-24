Оверчук: Российская экономика развернулась на Восток

Экономика России развернулась на Восток, почти 87% торговли приходится на незападные страны. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью каналу «Россия 24».

«Происходит сдвиг экономики на Восток, в сторону Глобального Юга... развивающихся рынков. За последние 5-6 лет наша экономика развернулась на Восток. И сегодня порядка 87% нашей торговли в физическом выражении осуществляется с незападными странами», - отметил зампред правительства.

Оверчук напомнил, что 5-6 лет назад этот показатель составлял около 40%.

По словам вице-премьера, российский бизнес адаптировался, переориентировались транспортная система, логистика и финансы. Российская сторона работает «с теми партнерами, которые хотят с нами работать» и чувствует себя комфортно в новых условиях.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил о значительном прогрессе в снятии барьеров для торговли в рамках Евразийского экономического союза, пишет 360.ru.

