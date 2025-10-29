«Такого рода решения антисоциальные, они в основном бьют по малоимущему населению. Например, многодетные семьи потребляют больше электроэнергии. Без этой меры можно было бы как-то обойтись и не усугублять сейчас, когда и так достаточно непростая ситуация, связанная с ростом тарифов, увеличение в разы платы за подключение. Электроэнергетика у нас относительно благополучная отрасль, чтобы еще дополнительно закручивать какие-то гайки для населения», - отметила депутат.

Светлана Разворотнева также обратила внимание, что доля потребления электроэнергии населением не сравнима с предприятиями.

«Вообще-то, социальные нормы в том числе вводились под предлогом ликвидации перекрестного субсидирования между промышленными предприятиями и гражданами. Доля последних в общем объеме потребления электроэнергии настолько ничтожна, что введение этих ограничений, ни к чему хорошему не приведет. Там второй был аргумент - борьба с майнингом и какими-то излишествами вроде мелкого производства на базе многоквартирного дома. Однако существующие сейчас в регионах нормы потребления уже достаточно жесткие - в границах нормального потребления людей без каких-то излишеств, типа теплых полов или автомойки промышленной», - подчеркнула зампред комитета Госдумы.