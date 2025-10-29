Снижение нормы потребления электричества назвали асоциальной

Инициатива ФАС ударит по социально незащищенному населению, заявила НСН замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Разворотнева.

Снижение социальной нормы потребления электроэнергии ударит по социально незащищенным слоям населения и не даст достаточного экономического эффекта. Об этом НСН заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Федеральная антимонопольная служба предлагает с 2027 года снизить социальные нормы потребления электроэнергии. Инициатива направлена на сокращение перекрестного субсидирования — когда население платит меньше за счет завышенных тарифов для бизнеса и бюджетных учреждений, сообщает «Коммерсантъ». ФАС также предлагает постепенно отказаться от понижающих коэффициентов и скидок к тарифам для населения и приравненных к нему категорий потребителей.

«По сути свинство»: В каких регионах России рекордно выросли тарифы ЖКХ

«Такого рода решения антисоциальные, они в основном бьют по малоимущему населению. Например, многодетные семьи потребляют больше электроэнергии. Без этой меры можно было бы как-то обойтись и не усугублять сейчас, когда и так достаточно непростая ситуация, связанная с ростом тарифов, увеличение в разы платы за подключение. Электроэнергетика у нас относительно благополучная отрасль, чтобы еще дополнительно закручивать какие-то гайки для населения», - отметила депутат.

Светлана Разворотнева также обратила внимание, что доля потребления электроэнергии населением не сравнима с предприятиями.

«Вообще-то, социальные нормы в том числе вводились под предлогом ликвидации перекрестного субсидирования между промышленными предприятиями и гражданами. Доля последних в общем объеме потребления электроэнергии настолько ничтожна, что введение этих ограничений, ни к чему хорошему не приведет. Там второй был аргумент - борьба с майнингом и какими-то излишествами вроде мелкого производства на базе многоквартирного дома. Однако существующие сейчас в регионах нормы потребления уже достаточно жесткие - в границах нормального потребления людей без каких-то излишеств, типа теплых полов или автомойки промышленной», - подчеркнула зампред комитета Госдумы.

За что платим: В Госдуме пообещали прозрачные платежки по ЖКХ

В России действует социальная норма потребления электричества для населения, при превышении которой плата резко возрастает. Тарифы разделены на диапазоны потребления: первый ограничивается 3900 кВт/ч в месяц, второй 6000 кВт/ч, третий — свыше 6000 кВт/ч. Соцнормы действует в 76 регионах. По данным правительственной комиссии по электроэнергетике, до 90% граждан укладываются в первый диапазон. ФАС предлагает с 2027 года уменьшить максимальный объем потребления электричества гражданами без электроотопительных установок в первом диапазоне до 1200 кВт/ч, а затем постепенно снижать показатель в течение семи лет.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ФАС предложила повысить тарифы на электроэнергию в 2026 году в среднем на 10,8-10,9%, за исключением ЛНР и ДНР. Индексация запланирована на 1 октября следующего года.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФАСЭлектроэнергияТарифы

Горячие новости

Все новости

партнеры