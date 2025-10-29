Снижение нормы потребления электричества назвали асоциальной
Инициатива ФАС ударит по социально незащищенному населению, заявила НСН замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Разворотнева.
Снижение социальной нормы потребления электроэнергии ударит по социально незащищенным слоям населения и не даст достаточного экономического эффекта. Об этом НСН заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Федеральная антимонопольная служба предлагает с 2027 года снизить социальные нормы потребления электроэнергии. Инициатива направлена на сокращение перекрестного субсидирования — когда население платит меньше за счет завышенных тарифов для бизнеса и бюджетных учреждений, сообщает «Коммерсантъ». ФАС также предлагает постепенно отказаться от понижающих коэффициентов и скидок к тарифам для населения и приравненных к нему категорий потребителей.
«Такого рода решения антисоциальные, они в основном бьют по малоимущему населению. Например, многодетные семьи потребляют больше электроэнергии. Без этой меры можно было бы как-то обойтись и не усугублять сейчас, когда и так достаточно непростая ситуация, связанная с ростом тарифов, увеличение в разы платы за подключение. Электроэнергетика у нас относительно благополучная отрасль, чтобы еще дополнительно закручивать какие-то гайки для населения», - отметила депутат.
Светлана Разворотнева также обратила внимание, что доля потребления электроэнергии населением не сравнима с предприятиями.
«Вообще-то, социальные нормы в том числе вводились под предлогом ликвидации перекрестного субсидирования между промышленными предприятиями и гражданами. Доля последних в общем объеме потребления электроэнергии настолько ничтожна, что введение этих ограничений, ни к чему хорошему не приведет. Там второй был аргумент - борьба с майнингом и какими-то излишествами вроде мелкого производства на базе многоквартирного дома. Однако существующие сейчас в регионах нормы потребления уже достаточно жесткие - в границах нормального потребления людей без каких-то излишеств, типа теплых полов или автомойки промышленной», - подчеркнула зампред комитета Госдумы.
В России действует социальная норма потребления электричества для населения, при превышении которой плата резко возрастает. Тарифы разделены на диапазоны потребления: первый ограничивается 3900 кВт/ч в месяц, второй 6000 кВт/ч, третий — свыше 6000 кВт/ч. Соцнормы действует в 76 регионах. По данным правительственной комиссии по электроэнергетике, до 90% граждан укладываются в первый диапазон. ФАС предлагает с 2027 года уменьшить максимальный объем потребления электричества гражданами без электроотопительных установок в первом диапазоне до 1200 кВт/ч, а затем постепенно снижать показатель в течение семи лет.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ФАС предложила повысить тарифы на электроэнергию в 2026 году в среднем на 10,8-10,9%, за исключением ЛНР и ДНР. Индексация запланирована на 1 октября следующего года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автоэксперт раскрыл правила и развеял мифы о езде в дождь
- Дагестанский военнослужащий Хантемир Султанов удостоен звания Героя России
- Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над Белгородской областью и Крымом
- Пенсионерам посоветовали играть в игры полчаса в день
- Сирия заявила о готовности к восстановлению отношений с Россией
- Правило «золотого часа»: Врач назвал главные симптомы инсульта
- Дуров представил децентрализованную сеть Cocoon для ИИ и блокчейна
- Суд проведет заседание по делу Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса
- Снижение нормы потребления электричества назвали асоциальной
- ВСУ атаковали автомобиль главы Белгородского района
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru