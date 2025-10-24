Россияне задолжали 770 миллиардов рублей за услуги ЖКХ

В 2025 год долги граждан в сфере ЖКХ составили 770 миллиардов рублей, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«На первое января 2025 года, по данным Минстроя, размер просроченной задолженности за ЖКХ составил 770 миллиардов рублей. Это касается владельцев жилых помещений. Значительного роста задолженности мы пока не видим. Периодически мы видим новости, что якобы большие задолженности в полтора триллиона и так далее. Откуда они берутся? Это долги предприятий, включая школы, больницы. Второе – это небольшой процент граждан (3-5%), которые не всегда можно взыскать по социальным причинам. Поэтому суммы могут расти, но обвального роста неплатежей нет, мы не наблюдаем этого», - отметила она.

По недавним сообщениям СМИ отопительный сезон начался в 73 регионах России, тепло подано во все муниципалитеты 55 регионов и еще 11 областей. Общий уровень готовности многоквартирных домов в стране достигает 98,9%. Объекты социальной сферы подготовлены на 98,6%. Речь идет о 39622 объектах здравоохранения, 79555 объектах образования, 35 тысячах объектов культуры, 16390 объектах социального назначения и спорта. Готовность коммунальной инфраструктуры составила на текущий момент 98,6%: подготовлены 71700 котельных, 171 тысяча километров теплосетей и 816 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения. Работы по заготовке аварийного запаса топлива находятся на завершающем этапе.

Напомним, что в начале октября первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил россиянам самостоятельно регулировать температуру в квартирах с помощью системы регулирования и индивидуальных счетчиков. Депутат выступил с этой инициативой, чтобы исправить те ограничения, которые имеет централизованное отопление.

