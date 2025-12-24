«Кризис имен»: В России поспорили о высшем образовании для клоунов

Высшее образование нужно для директоров и продюсеров цирка, а массовый выпуск клоунов пока не нужен индустрии, сказал в эфире НСН Эдгард Запашный.

В России нет необходимости создавать специальные вузы для подготовки клоунов, заявил в интервью НСН народный артист России, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, а вот заслуженный артист России, клоун Олег Белогорлов позитивно воспринял эту идею.

Ректор Московского института театрального искусства имени Кобзона Дмитрий Томилин ранее сообщил НСН об обучении с этого года студентов по направлению «клоунада». При этом он посетовал, что сегодня, в отличие от СССР, в России в системе высшего образования клоунов не готовят. Запашный считает, у нас в стране нет необходимости подготовки клоунов в масштабах вузов.

«Я не вижу необходимости в появлении высшего учебного заведения. Во-первых, нам нужно не такое большое количество кадров. Во-вторых, высшее образование нужно больше для директорского и продюсерского корпуса, нежели для клоунов. Конечно, это не возбраняется, но надо хорошенько подумать, выводить ли это в ранг высшего образования. Несколько клоунов в году может выпускать цирковое училище. Кроме того, есть уже отработанная схема, когда опытные клоуны берут на себя обязательства по воспитанию молодых кадров. Как правило, это действующие заслуженные и народные артисты, которые помогают талантливой молодежи прогрессировать. Например, Александр и Лада Сарнацкие уже выпустили большое количество клоунов и продолжают работать с молодежью», - отметил гендиректор Московского цирка.

Он рассказал, где еще сегодня готовят специалистов циркового жанра, отметив, что получил на этот счет предложение от МГУ.

«У нас есть профильное цирковое училище на 5-й улице Ямского поля, названное в честь великого клоуна Карандаша. Оно дает среднее специальное образование и имеет многолетние традиции выпуска артистов. Мой брат Аскольд Запашный и профессор Максимилиан Немчинский на протяжении многих лет преподают в ГИТИСе режиссуру цирка. Также на сегодняшний день из МГУ мне сделано предложение возглавить кафедру продюсирования циркового искусства. При этом жанр клоунады, к сожалению, сегодня терпит некий кризис, у нас большая проблема с именами и их раскруткой. Такие же традиционные проблемы у нас и в балете, и в опере, в больших пластах культуры узнаваемых на 100% имен практически не существует», - посетовал народный артист России.
Со своей стороны, клоун Олег Белогорлов поддержал идею о высшем образовании для клоунов.

«Я думаю, что высшее образование будет не лишним, потому что это очень развивает мозг, ориентируешься по-другому, на мир смотришь шире. Востребованность этого направления будет зависеть от педагогов, насколько они смогут заинтересовать молодежь. На данный момент в институте Кобзона педагоги хорошие, это единственное место подготовки клоунов для цирка. В цирковом училище, которое раньше выпускало клоунов, уже нет педагогов и мастеров, Вместе с тем, есть уличные клоуны, в Питере есть "Лицедеи", у них своя школа», - заключил собеседник НСН.

Эдгард Запашный ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о росте интереса к цирку, поблагодарив за это так называемых хейтеров.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
