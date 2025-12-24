Памфилова: В РФ может пройти больше семи прямых выборов глав регионов
Прямые выборы глав субъектов России в 2026 году могут пройти более чем в семи регионах. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Глава ЦИК напомнила, что сейчас прямые выборы высших должностных лиц запланированы в семи субъектах.
«Я даже не сомневаюсь, что их будет больше, так всегда бывает, но не менее семи - это точно», - цитирует Памфилову ТАСС.
По ее словам, по представлению президента РФ в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии высших должностных лиц изберут законодательные органы субъектов.
Ранее стало известно, что в сентябре 2026 года в России пройдет единый день голосования, пишет Ura.ru.
