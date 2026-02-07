СМИ: Россия обратилась к Индии и Шри-Ланке для поиска рабочих

По данным СМИ, вопрос нехватки работников обсуждался во время визита президента России Владимира Путина в Индию, по итогам которого стороны договорились упростить процедуры временной трудовой миграции.



Статистика МВД подтверждает растущий тренд: если в 2021 году Индия получила около пяти тысяч разрешений на работу в России, то в прошлом году — свыше 56 тысяч. В целом в 2025 году РФ выдала иностранцам более 240 тысяч таких разрешений — максимум с 2017 года. Основной прирост пришёлся на Индию, Бангладеш, Шри‑Ланку, Китай и Туркменистан.



По словам операционного директора кадрового агентства «Интруд» Елены Веляевой, на рынке труда происходит серьёзная трансформация. Компания ищет кандидатов не только в Индии, но и в Шри‑Ланке и Мьянме. В индийском Ченнаи уже открыт учебный центр для сварщиков, где будущие работники проходят подготовку и аттестацию перед выездом в Россию.



Веляева отмечает, что российские предприятия сегодня предпочитают нанимать иностранцев, привязанных к месту работы визами и контрактами, — в отличие от мигрантов из безвизовых регионов (например, Центральной Азии), которые чаще меняют работодателей.

Ранее член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин заявил в пресс-центре НСН, что это иллюзия, что мигранты из Индии будут дешевле.

