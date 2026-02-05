За копейки не пойдут: Дешевую рабочую силу из Индии назвали иллюзией

Это иллюзия, что мигранты из Индии будут дешевле, заявил член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в пресс-центре НСН.

«Это иллюзия, что мигранты из Индии будут дешевле. Мигранты из Средней Азии 10-15 лет были дешевле, но все меняется. Человек готов приехать и заниматься не самой престижной работой, чтобы выжить, получить гражданство. Сегодня они стоят дороже не только индусов, а некоторых российских граждан. В Индии люди за половину доллара могут работать, там большие проблемы. Но как только они появятся здесь, станут частью общества, они тоже станут стоять дороже. Никто не будет потом работать за копейки», - рассказал он.

Приглашать мигрантов из Афганистана и Индии небезопасно, заявил член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в пресс-центре НСН.

