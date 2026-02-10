«Мигранты, которые официально показывают доход ниже прожиточного минимума, не нищие, иначе бы они просто уехали бы в поисках лучшей доли, они делают это в целях занижения своего дохода. Пока для мигрантов, которые работают по патенту, принцип налогообложения такой - они просто приобретают его на определенный срок и ежемесячно платят фиксированную сумму. Дальше уже никого не волнует, сколько они зарабатывают. Это касается граждан стран, которые не входят в ЕАЭС. Многие работают вообще нелегально. Особенно, когда речь идёт о небольших компаниях, строительстве, ремонтных работах и так далее. Даже крупные компании, известные, и те не гнушаются экономить на заработной плате иностранцев», - отметил собеседник НСН.

По оценке Матвеева, значительная часть мигрантов работает в серой зоне, что выгодно самим компаниям.

«Их рабочие руки компании выгоднее, чем рабочие руки собственных граждан. Например, такой подход активно используется агрегаторами и маркетплейсами. Они не оформляют сотрудников, которые в их курточках цветных ездят с коробками, как курьеров или таксистов. Их оформляют как самозанятых, либо как сотрудников другой компании, с которой уже у агрегаторов и маркетплейса есть договор. Таким образом, этот известный бренд не платит им больничные, отпуска, соответственно, меньшее количество отчислений идёт. Судя по тому, что количество самозанятых в стране постоянно растёт, бизнес использует различные способы уклонения от налогов», - заключил депутат Госдумы.



На этом фоне Россия и Афганистан проводят переговоры по привлечению афганских трудовых мигрантов. Как заявил «Радиоточке НСН» глава Центра изучения афганской политики Андрей Серенко, афганские паспорта сегодня есть в том числе у боевиков и террористов-смертников, а всех проверить практически невозможно.

