«Совсем не нищие»: Кому выгодны мигранты с зарплатой ниже прожиточного минимума
Гастарбайтеры, которые официально показывают доход ниже прожиточного минимума, позволяют компаниям экономить на платежах и отчислениях, заявил НСН Михаил Матвеев.
Трудовые мигранты в России, которые официально имеют доход ниже прожиточного минимума, позволяют работодателю экономить на различных отчислениях. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.
Трудовые мигранты не смогут оформить или продлить патент на работу в России, если их доход ниже прожиточного минимума, пишут «Ведомости». Они также будут обязаны содержать членов своей семьи, которые переехали в страну вместе с ним, и находятся у него на иждивении – также на уровне не ниже минимума на каждого. Прожиточный минимум будет умножаться на специальный региональный коэффициент. Такие поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Правило не будет распространяться на первичное получение патента и для работающих у физических лиц для личных нужд.
«Мигранты, которые официально показывают доход ниже прожиточного минимума, не нищие, иначе бы они просто уехали бы в поисках лучшей доли, они делают это в целях занижения своего дохода. Пока для мигрантов, которые работают по патенту, принцип налогообложения такой - они просто приобретают его на определенный срок и ежемесячно платят фиксированную сумму. Дальше уже никого не волнует, сколько они зарабатывают. Это касается граждан стран, которые не входят в ЕАЭС. Многие работают вообще нелегально. Особенно, когда речь идёт о небольших компаниях, строительстве, ремонтных работах и так далее. Даже крупные компании, известные, и те не гнушаются экономить на заработной плате иностранцев», - отметил собеседник НСН.
По оценке Матвеева, значительная часть мигрантов работает в серой зоне, что выгодно самим компаниям.
«Их рабочие руки компании выгоднее, чем рабочие руки собственных граждан. Например, такой подход активно используется агрегаторами и маркетплейсами. Они не оформляют сотрудников, которые в их курточках цветных ездят с коробками, как курьеров или таксистов. Их оформляют как самозанятых, либо как сотрудников другой компании, с которой уже у агрегаторов и маркетплейса есть договор. Таким образом, этот известный бренд не платит им больничные, отпуска, соответственно, меньшее количество отчислений идёт. Судя по тому, что количество самозанятых в стране постоянно растёт, бизнес использует различные способы уклонения от налогов», - заключил депутат Госдумы.
На этом фоне Россия и Афганистан проводят переговоры по привлечению афганских трудовых мигрантов. Как заявил «Радиоточке НСН» глава Центра изучения афганской политики Андрей Серенко, афганские паспорта сегодня есть в том числе у боевиков и террористов-смертников, а всех проверить практически невозможно.
