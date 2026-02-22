ИКИ РАН: На Солнце полностью исчезли пятна

Ученые рассказали, что в настоящий момент звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей. В лаборатории объяснили, что последний раз Солнце было полностью без пятен 11 декабря 2021 года. Уточняется, что их исчезновение случается лишь в моменты крайне низкой активности.

Кроме того, по словам специалистов, накануне впервые с 2024 года на Солнце не произошло ни одной вспышки.

На Солнце в местах наиболее высокой концентрации магнитного потока образуются темные участки, размер и число которых связаны с уровнем солнечной активности, и именно из магнитных полей берется энергия для солнечных вспышек.

