Посол: В 2025 году в Париже 170 французов подали заявки на гражданство РФ

В 2025 году посольство России в Париже получило от французов 170 заявок на предоставление российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ во Франции Алексея Мешкова.

По его словам, заявки в основном поступили от семей с детьми. Мешков отметил, что речь идет о французах разного возраста, отличающихся профессиями и различным достатком.

Посол рассказал, что часть заявок на гражданство РФ уже реализовали, и ряд французов переехал в Россию.

Ранее итальянский журналист и основатель Telegram-канала «Donbass Italia» Винченцо Лоруссо признался, что мечтает получить российское гражданство, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

