В Госдуме предложили освободить детей-иностранцев с родным русским от теста
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий освобождение от обязательного тестирования по русскому языку детей иностранных граждан, для которых русский является родным. Документ опубликован в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили депутаты от КПРФ Михаил Матвеев, Олег Михайлов и Сергей Обухов.
В пояснительной записке отмечается, что проверка уровня владения русским языком у детей-иностранцев и лиц без гражданства, для которых он является единственным родным и которые культурно близки к России, не имеет практической необходимости.
Согласно проекту закона, порядок освобождения от тестирования будет устанавливать Министерство просвещения России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист развеяла миф о трехлетнем сроке для раздела имущества после развода
- Россиянам рассказали, кому положены две пенсии одновременно
- В Госдуме предложили освободить детей-иностранцев с родным русским от теста
- Средства ПВО сбили три беспилотника, направлявшихся к Москве
- «Работает на демократов»: Атаку Израиля на сектор Газа назвали ударом по Трампу
- Директор опроверг слухи о дедовщине в части актера Глеба Калюжного
- Автомобилисты связали новые штрафы с нуждами бюджета
- Белоруссия разместит российский комплекс «Орешник» на боевом дежурстве в декабре
- Ученый РАН заявил, что «астероид» 2025 US6 — китайский аппарат
- УАЗ планирует возвращение «Патриота» с автоматической коробкой передач
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru