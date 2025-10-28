В Госдуме предложили освободить детей-иностранцев с родным русским от теста

В Росприроднадзоре заявили о выявлении в море пятна нефтепродуктов в Севастополе Армия Израиля нанесла серию авиаударов в городе Газа Ураган "Мелисса" обрушился на юго-запад Ямайки Капитализация Apple впервые превысила отметку в четыре триллиона долларов Президент Федерации рестораторов не поверил, что рестораны в Петербурге дороже московских