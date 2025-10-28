В Госдуме предложили освободить детей-иностранцев с родным русским от теста

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий освобождение от обязательного тестирования по русскому языку детей иностранных граждан, для которых русский является родным. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторами инициативы выступили депутаты от КПРФ Михаил Матвеев, Олег Михайлов и Сергей Обухов.

В пояснительной записке отмечается, что проверка уровня владения русским языком у детей-иностранцев и лиц без гражданства, для которых он является единственным родным и которые культурно близки к России, не имеет практической необходимости.

Согласно проекту закона, порядок освобождения от тестирования будет устанавливать Министерство просвещения России, передает «Радиоточка НСН».

