Кустурица выпустит фильм «Последний срок» по Распутину в 2027 году

Сам режиссер говорил, что съемки проекта стартуют в мае и продлятся до октября 2026 года. По словам мастера, картину будут снимать в Сербии. Известно, что сюжет классического произведения в фильме будет перенесен в трагикомический контекст современной республики.

Повесть «Последний срок» рассказывает о деревенской старухе, чья приближающаяся смерть становится поводом для приезда ее взрослых детей в родной дом.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что режиссер фильмов «Гитлер: Восхождение дьявола» и «Крикуны» Кристиан Дюге снимет историческую драму «Леди Свобода» о создании Статуи Свободы в Нью-Йорке.