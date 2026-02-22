Кустурица выпустит фильм «Последний срок» по Распутину в 2027 году
Сербский режиссер Эмир Кустурица собирается выпустить в прокат фильм по одноименному роману Валентина Распутина «Последний срок» в 2027 году, сообщает ТАСС.
Сам режиссер говорил, что съемки проекта стартуют в мае и продлятся до октября 2026 года. По словам мастера, картину будут снимать в Сербии. Известно, что сюжет классического произведения в фильме будет перенесен в трагикомический контекст современной республики.
Повесть «Последний срок» рассказывает о деревенской старухе, чья приближающаяся смерть становится поводом для приезда ее взрослых детей в родной дом.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что режиссер фильмов «Гитлер: Восхождение дьявола» и «Крикуны» Кристиан Дюге снимет историческую драму «Леди Свобода» о создании Статуи Свободы в Нью-Йорке.
