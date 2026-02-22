В МИД Финляндии признали неспособность помочь Киеву
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен в эфире телепрограммы «Yle Ykkösaamu» призналась в неспособности страны помочь Украине.
По словам политика, Финляндия как союзник Киева и так оказывает ему всю возможную помощь и больше не может ничего передать. В связи с этим, добавила Валтонен, у Украины остается надежда лишь «на 90-миллиардный кредит Евросоюза».
До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент одобрил выделение Киеву допкредита на €90 млрд.
Ранее Элина Валтонен не исключила возможности возобновления диалога с Москвой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
