В МИД Финляндии признали неспособность помочь Киеву

По словам политика, Финляндия как союзник Киева и так оказывает ему всю возможную помощь и больше не может ничего передать. В связи с этим, добавила Валтонен, у Украины остается надежда лишь «на 90-миллиардный кредит Евросоюза».

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент одобрил выделение Киеву допкредита на €90 млрд.

Ранее Элина Валтонен не исключила возможности возобновления диалога с Москвой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».