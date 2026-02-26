СМИ: Дмитриев прибудет на переговоры с США в Женеву 26 февраля

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев прилетит в Женеву 26 февраля на переговоры с США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Дмитриев опроверг слухи о контрактах с США в обмен на снятие санкций с России

Российский политик планирует встретиться с зятем американского президента Джаредом Кушнером и спецпосланником лидера США Стивеном Уиткоффом. Переговоры будут касаться «экономического трека», сообщает ТАСС.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США видят продвижение в переговорах по урегулированию конфликта как с Россией, так и с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

