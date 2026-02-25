Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

В Кремле поставили под сомнение смысл возможной встречи президентов России и Украины после недавних заявлений Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с автором программы «Вести» Павлом Зарубиным.

По его словам, достаточно вспомнить высказывания украинского лидера за последнюю неделю о том, на какие шаги Киев не согласится и какие действия намерен предпринимать.