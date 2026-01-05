В Госдуме захотели сократить сроки ожидания сложных медицинских процедур
Большинство россиян слишком долго ждет высокотехнологическую медицинскую помощь, признал в эфире НСН Алексей Куринный.
Хронические больные должны иметь право на бесплатные лекарства, а пациенты, которым необходимы сложные процедуры, не должны проводить в очередях годы, рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с НСН.
«У меня несколько предложений. В том числе, закон о передаче финансирования орфанных (редких. – Прим. НСН) заболеваний на федеральный уровень для всех регионов. Будет внесен законопроект об обеспечении бесплатными лекарствами всех больных с хроническими заболеваниями, влияющими на продолжительность жизни. Это важный момент лекарственного страхования, так как он существует во всем мире. Я предлагаю внедрить его в России. Еще один вопрос — установление максимальных сроков в программе государственной гарантии оказания высокотехнологичной медицинской помощи. У нас зачастую бывает, что люди ждут ее год, а иногда и больше», — указал он.
По словам Куринного, основными глобальными задачами остаются увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения и снижение смертности: обе поставил президент России Владимир Путин. При этом связанные с этим законопроекты, в том числе о полном запрете вейпов, долгое время лежат без движения, посетовал парламентарий.
Ранее директор компании DSM Group Сергей Шуляк рассказал НСН, когда россияне получат вакцины от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции.
