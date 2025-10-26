В Минздраве утвердили новые правила медосмотров для детей
В Минздраве России утвердили новые правила профилактических медосмотров для детей. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что изменения начали действовать с 1 сентября 2025 года и продлятся до 2031-го. Среди нововведений — перенос возраста осмотров у невролога и стоматолога, а также более ранняя оценка репродуктивного здоровья.
Раньше первый осмотр у акушера-гинеколога для девочек и андролога-уролога для мальчиков проходил в три года, потом в шесть лет, и с 14 лет — ежегодно. Однако по новым правилам первый осмотр сместили на шесть лет, а возраст начала ежегодных осмотров снизили до 13 лет.
При этом первый медосмотр у педиатра, детского хирурга и офтальмолога будет проводиться в возрасте одного месяца. Ранее нужно было пройти невролога и стоматолога. Но теперь первый осмотр у невролога будет проводиться в три месяца, а у стоматолога — в год. Новый порядок предусматривает, что осмотр педиатра может проводиться участковым врачом и врачом общей практики, передает RT.
Ранее практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова в интервью НСН отметила, что профилактические проверки репродуктивного здоровья детей не приведут к психологическим травмам, если родители правильно подготовят ребенка ко встрече с врачом, при этом медики должны учитывать индивидуальные особенности юных пациентов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Испытания крылатой ракеты «Буревестник» завершены
- Минобрнауки: 35% мигрантов не сдали тест по русскому языку с первой попытки
- В Минздраве утвердили новые правила медосмотров для детей
- Песков: Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск
- Овчинский: В Лефортове построят дом по реновации на 194 квартиры
- В РФ сообщили, кто сможет вдвое увеличить важную часть пенсии
- «Ашан» зарегистрировал в России товарный знак с красным птенцом
- Танец Трампа в аэропорту в Малайзии попал на видео
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 82 БПЛА ВСУ
- Сергунина: Более 7,5 млн человек посетили музеи ВДНХ с начала года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru