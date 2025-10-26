В Минздраве утвердили новые правила медосмотров для детей

В Минздраве России утвердили новые правила профилактических медосмотров для детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что изменения начали действовать с 1 сентября 2025 года и продлятся до 2031-го. Среди нововведений — перенос возраста осмотров у невролога и стоматолога, а также более ранняя оценка репродуктивного здоровья.

Раньше первый осмотр у акушера-гинеколога для девочек и андролога-уролога для мальчиков проходил в три года, потом в шесть лет, и с 14 лет — ежегодно. Однако по новым правилам первый осмотр сместили на шесть лет, а возраст начала ежегодных осмотров снизили до 13 лет.