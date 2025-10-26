В Минздраве утвердили новые правила медосмотров для детей

В Минздраве России утвердили новые правила профилактических медосмотров для детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что изменения начали действовать с 1 сентября 2025 года и продлятся до 2031-го. Среди нововведений — перенос возраста осмотров у невролога и стоматолога, а также более ранняя оценка репродуктивного здоровья.

Раньше первый осмотр у акушера-гинеколога для девочек и андролога-уролога для мальчиков проходил в три года, потом в шесть лет, и с 14 лет — ежегодно. Однако по новым правилам первый осмотр сместили на шесть лет, а возраст начала ежегодных осмотров снизили до 13 лет.

При этом первый медосмотр у педиатра, детского хирурга и офтальмолога будет проводиться в возрасте одного месяца. Ранее нужно было пройти невролога и стоматолога. Но теперь первый осмотр у невролога будет проводиться в три месяца, а у стоматолога — в год. Новый порядок предусматривает, что осмотр педиатра может проводиться участковым врачом и врачом общей практики, передает RT.

Ранее практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова в интервью НСН отметила, что профилактические проверки репродуктивного здоровья детей не приведут к психологическим травмам, если родители правильно подготовят ребенка ко встрече с врачом, при этом медики должны учитывать индивидуальные особенности юных пациентов.

ФОТО: РИА Новости
