Психолог объяснила, как детям избежать психологической травмы при осмотре репродуктивного здоровья
Психолог Надежда Резенова в эфире НСН отметила важность грамотного информирования родителей о том, как подготовить детей к приему у врачей.
Профилактические проверки репродуктивного здоровья детей не приведут к психологическим травмам, если родители правильно подготовят ребенка ко встрече с врачом, при этом медики должны учитывать индивидуальные особенности юных пациентов. Об этом в беседе с НСН заявила практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова.
Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что с сентября 2025 года в стране начнут проводить профмедосмотры для оценки репродуктивного здоровья детям в возрасте 6 лет, а затем ежегодно с 13 лет. При этом, по мнению Резеновой, к таким осмотрам детей должны правильно подготовить родители, тогда несовершеннолетние не получат психологическую травму.
«Травма — это ощущение острой безысходности, бездействия, когда ребенок или взрослый не может ни на что повлиять. Здесь грамотная родительская позиция — подготовить ребенка к осмотру. Когда детей устраивают в детский сад, их в том числе отправляют к гинекологу. На мой взгляд, это вполне адекватная ситуация. Я не думаю, что она будет травматична. Любая ситуация может стать травматичной в зависимости от того, насколько мы подготовим нашего ребенка. В целом идея неплохая, потому что она наоборот поможет выявить в зачатке какие-то проблемы, которые мы, как родители, может быть, не видим. А в адекватном исследовании, возможно, их будет видно заранее», - объяснила она.
Однако, психолог отметила, что осмотры репродуктивного здоровья детей нельзя ставить на поток, учитывая индивидуальные и возрастные особенности несовершеннолетних.
«Здесь важно грамотно информировать родителей о том, как подготовить ребенка к посещению врача, например, гинеколога. Но позиция доктора тоже очень важна, потому что все равно с детьми немного другой подход. Нужно более бережно, чуть больше времени, сначала познакомиться. То есть не надо, чтобы это было, как на потоке, иначе так действительно могут травмировать ребенка. Поэтому (врачам нужно будет проводить осмотр – прим. НСН) не с автоматическим обеспечением задачи, а с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей», - подчеркнула собеседница НСН.
Ранее психолог и общественный деятель Кристина Егиазарова в пресс-центре НСН призвала ввести в России бесплатные психологические консультации в группах, чтобы бороться с проблемой ожирения на уровне «головы».
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