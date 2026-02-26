Глава СПЧ предложил проверить слова Довлатова о «4 млн доносов»

По его словам, «это политически очень сильная фраза». Фадеев задался вопросом: «если были доносы, — кто их писал?». Глава СПЧ указал, что сегодня в обществе нет согласованной позиции по оценке сталинской эпохи.

Историческому сообществу необходимо дать профессиональную оценку этим данным и установить, насколько они соответствуют архивным материалам, а также определить, кто именно становился авторами подобных обращений, отметил он.

Ранее стало известно, что Довлатов и Булгаков стали самыми популярными авторами советской эпохи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

