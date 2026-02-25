Швейцария присоединится к санкциям ЕС против России из 19-го пакета

Теперь Швейцария вводит оставшиеся меры. С 25 апреля будет установлен полный запрет на закупку и импорт российского сжиженного природного газа. Также запретят предоставление криптоуслуг российским гражданам и компаниям и проведение отдельных операций с использованием криптовалют. Кроме того, расширят перечень товаров, запрещенных к ввозу из России. Правительство страны также обязало российских дипломатов, аккредитованных при Евросоюзе, заранее уведомлять о транзите и въезде в Швейцарию.

19-й пакет санкций ЕС был принят 23 октября 2025 года. Через неделю Швейцария объявила о введении дополнительных мер из 18-го пакета, утвержденного в июле 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

