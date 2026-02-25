Швейцария присоединится к санкциям ЕС против России из 19-го пакета
Швейцария с 26 февраля присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.
В Берне напомнили, что часть ограничений из этого пакета была принята еще в декабре 2025 года. Тогда в санкционный список включили 64 физических и юридических лица, а с 1 февраля снизили предельную цену на российскую сырую нефть для третьих стран до $44,1.
Теперь Швейцария вводит оставшиеся меры. С 25 апреля будет установлен полный запрет на закупку и импорт российского сжиженного природного газа. Также запретят предоставление криптоуслуг российским гражданам и компаниям и проведение отдельных операций с использованием криптовалют. Кроме того, расширят перечень товаров, запрещенных к ввозу из России. Правительство страны также обязало российских дипломатов, аккредитованных при Евросоюзе, заранее уведомлять о транзите и въезде в Швейцарию.
19-й пакет санкций ЕС был принят 23 октября 2025 года. Через неделю Швейцария объявила о введении дополнительных мер из 18-го пакета, утвержденного в июле 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Швейцария присоединится к санкциям ЕС против России из 19-го пакета
- «Структуры оценят»: Автоэксперт рассказал, кто купит новые «Москвичи»
- В Подмосковье задержали участника секты по делу о пропавших петербурженках
- Вэнс рассказал о прогрессе в переговорах США с Россией и Украиной
- Снежный покров в Москве может сохраниться до Пасхи
- В России с 1 марта заработает регистр беременных
- Ректор ГИТИСа: Юра Борисов привлечет зрителей на новую постановку «Гамлета»
- Психолог посоветовала не скандалить с мужчиной, если он не поздравил с 8 Марта
- Продажи восстановленных смартфонов в России выросли более чем в два раза
- В Брянской области при атаке БПЛА ранен подросток