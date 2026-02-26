В Госдуме предложили обратиться к Франции и Британии из-за ядерного оружия для Киева

В Госдуму внесен проект обращения к ООН, депутатам Франции, Великобритании и Европарламенту на фоне возможной передачи Киеву ядерного оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Думы по международным делам, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

Совфед: Планы о передаче Киеву ядерного оружия не должны сорвать мирные переговоры

Депутат назвал намерения Лондона и Парижа реальной угрозой третьей мировой войны, призвав нейтрализовать преступные планы по ядерному вооружению Украины.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Ядерное ОружиеУкраинаВеликобританияФранцияГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры