В России в диспансеризацию добавили скрининги на гепатиты и ВПЧ
Россияне начнут проходить диспансеризацию по новым правилам с 2026 года, в нее включены новые исследования. Об этом рассказал главный врач сети клиник «Стратегия здоровья», врач-терапевт Дмитрий Демидик в беседе с РИА Новости.
«Диспансеризация сейчас более нацелена на репродуктивную функцию организма. Соответственно, добавили скрининги на выявление вирусных гепатитов, в том числе гепатитов С, и выявление вируса папилломы человека (ВПЧ), которых, в принципе, раньше не было», - отметил эксперт.
Кроме того, у женщин проводят жидкостную цитологию для раннего выявления патологии, которая может спровоцировать бесплодие. При этом для инвалидов и маломобильных граждан внедряют особый порядок диспансеризации. Этих пациентов доставляют в медицинское учреждение или формируют рабочую группу из врачей, которые выезжают для обследования на дом.
Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов напомнил, что россияне имеют право на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, пишет 360.ru.
