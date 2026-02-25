МВД Кубы сообщило о перестрелке с катером под флагом США

Кубинские пограничники открыли ответный огонь по катеру под флагом США, который, по данным МВД Кубы, вторгся в территориальные воды страны и начал стрельбу. В результате столкновения четверо находившихся на борту были ликвидированы, шестеро получили ранения.

Как заявили в ведомстве, с лодки-нарушителя был открыт огонь по сотрудникам пограничной службы, в результате чего ранения получил командир кубинского судна. После этого силовики применили оружие.

По информации МВД, катер с номером FL7726SH обнаружили утром 25 февраля примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. Перехват осуществило подразделение пограничных войск в составе пяти человек.

Пострадавших в ходе перестрелки эвакуировали и оказали им медицинскую помощь, передает

Фото: facebook.com/LaHabana
