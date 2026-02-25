МВД Кубы сообщило о перестрелке с катером под флагом США
Кубинские пограничники открыли ответный огонь по катеру под флагом США, который, по данным МВД Кубы, вторгся в территориальные воды страны и начал стрельбу. В результате столкновения четверо находившихся на борту были ликвидированы, шестеро получили ранения.
Как заявили в ведомстве, с лодки-нарушителя был открыт огонь по сотрудникам пограничной службы, в результате чего ранения получил командир кубинского судна. После этого силовики применили оружие.
По информации МВД, катер с номером FL7726SH обнаружили утром 25 февраля примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. Перехват осуществило подразделение пограничных войск в составе пяти человек.
Пострадавших в ходе перестрелки эвакуировали и оказали им медицинскую помощь, передает
Горячие новости
- Зеленский заявил о «чистках» в СБУ
- Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского
- МВД Кубы сообщило о перестрелке с катером под флагом США
- Сабуров посвятил концерт на Пхукете запрету на въезд в Россию
- Швейцария присоединится к санкциям ЕС против России из 19-го пакета
- «Структуры оценят»: Автоэксперт рассказал, кто купит новые «Москвичи»
- В Подмосковье задержали участника секты по делу о пропавших петербурженках
- Вэнс рассказал о прогрессе в переговорах США с Россией и Украиной
- Снежный покров в Москве может сохраниться до Пасхи
- В России с 1 марта заработает регистр беременных