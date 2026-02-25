«Структуры оценят»: Автоэксперт рассказал, кто купит новые «Москвичи»
Главным образом новые «Москвичи» будут покупать корпоративные клиенты, прежде всего в Москве, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Автомобили «Москвич» новой линейки «М» будут продаваться по вполне демократичной цене, в первую очередь машина будет пользоваться спросом у корпоративных потребителей. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Цены на автомобили «Москвич» линейки «М», представленной в декабре 2025 года, будут стартовать с 2 689 000 рублей. Об этом сообщил портал Autonews.ru. Хайцеэр назвал такую цену вполне конкурентоспособной, добавив, что автомобили будут пользоваться спросом у корпоративных потребителей.
«Это обычная рыночная цена, вполне приемлемая, у этого автомобиля есть потенциал с точки зрения цены. Будет ли он востребован, зависит от качества и долговечности автомобиля. Узлы и агрегаты у машин этого класса совершенно одинаковые, меняется только дизайн. В таком ценовом диапазоне ожидать чего-то сверхъестественного нельзя. Совершенно очевидно, что корпоративный потребитель у него будет, по крайней мере, в Москве, и это будет обеспечивать выполнение планов, поставленных перед заводом. У “Москвича” все могут обеспечить корпоративные клиенты в лице различных столичных структур», — сказал Хайцеэр.
Ранее Хайцеэр заявил, что на бывших заводах Toyota и Volkswagen могут начать собирать Aurus и Volga. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
