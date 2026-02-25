Автомобили «Москвич» новой линейки «М» будут продаваться по вполне демократичной цене, в первую очередь машина будет пользоваться спросом у корпоративных потребителей. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Цены на автомобили «Москвич» линейки «М», представленной в декабре 2025 года, будут стартовать с 2 689 000 рублей. Об этом сообщил портал Autonews.ru. Хайцеэр назвал такую цену вполне конкурентоспособной, добавив, что автомобили будут пользоваться спросом у корпоративных потребителей.