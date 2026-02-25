Трамп и Зеленский обсудили следующий раунд переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом подготовку к трехсторонней встрече в начале марта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, в ходе разговора стороны затронули вопросы, которые представители двух стран планируют обсудить на двусторонней встрече в Женеве.

Вэнс рассказал о прогрессе в переговорах США с Россией и Украиной

Речь также шла о подготовке следующего раунда переговоров в полном составе в трехстороннем формате.

Ранее дипломатический источник в беседе с РИА Новости сообщил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в трехстороннем формате могут продолжиться уже на следующей неделе, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры