Трамп и Зеленский обсудили следующий раунд переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом подготовку к трехсторонней встрече в начале марта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, в ходе разговора стороны затронули вопросы, которые представители двух стран планируют обсудить на двусторонней встрече в Женеве.