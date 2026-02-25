Сабуров посвятил концерт на Пхукете запрету на въезд в Россию

Стендап-комик Нурлан Сабуров во время концерта на таиландском Пхукете посвятил выступление теме запрета на въезд в Россию на 50 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Шоу анонсировалось как повтор январского концерта, прошедшего 6 января 2026 года.

Комик Сабуров заявил, что планирует вернуться в Россию

Однако ключевой темой вечера стал именно запрет на въезд, связанный, по данным агентства, с несоблюдением законов РФ.

В программе прозвучал отдельный монолог, посвященный этой ситуации. Помимо этого, Сабуров шутил о повседневной жизни, семье и отношениях, передает «Радиоточка НСН».

