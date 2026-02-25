Зеленский заявил о «чистках» в СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести кадровую проверку в СБУ. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.
По его словам, временно исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмаре поставлена задача провести внутреннюю работу в ведомстве.
Аналогичное поручение получил первый заместитель главы службы Александр Поклад. Речь идет об «очистке» структуры от сотрудников, которые, как заявил Зеленский, действуют не в интересах Украины.
Украинский лидер добавил, что проверка уже принесла результаты и в рамках этих мероприятий проведены задержания, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп и Зеленский обсудили следующий раунд переговоров
- Зеленский заявил о «чистках» в СБУ
- Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского
- МВД Кубы сообщило о перестрелке с катером под флагом США
- Сабуров посвятил концерт на Пхукете запрету на въезд в Россию
- Швейцария присоединится к санкциям ЕС против России из 19-го пакета
- «Структуры оценят»: Автоэксперт рассказал, кто купит новые «Москвичи»
- В Подмосковье задержали участника секты по делу о пропавших петербурженках
- Вэнс рассказал о прогрессе в переговорах США с Россией и Украиной
- Снежный покров в Москве может сохраниться до Пасхи