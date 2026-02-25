Зеленский заявил о «чистках» в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести кадровую проверку в СБУ. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

По его словам, временно исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмаре поставлена задача провести внутреннюю работу в ведомстве.

Аналогичное поручение получил первый заместитель главы службы Александр Поклад. Речь идет об «очистке» структуры от сотрудников, которые, как заявил Зеленский, действуют не в интересах Украины.

Украинский лидер добавил, что проверка уже принесла результаты и в рамках этих мероприятий проведены задержания, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
