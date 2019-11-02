В чем соль? Диетолог предложила способы снизить норму соли в рационе россиян

Суточная норма соли на уровне пяти граммов утверждена в приказе Минздрава РФ о внесении изменений в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. Документ подписан главой ведомства Вероникой Скворцовой, сообщил в личном Телеграм-канале ее заместитель Олег Салагай.

Россия привела, таким образом, норму потребления соли в день в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметил Сагалай

«Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 5 г соли в сутки. Несмотря на это, мы нередко употребляем в полтора-два раза больше этой нормы», — сообщил чиновник.