В чем соль? Диетолог предложила способы снизить норму соли в рационе россиян
Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова рассказала в эфире НСН, чем опасно чрезмерное потребление соли и как его можно сократить человеку и государству.
Суточная норма соли на уровне пяти граммов утверждена в приказе Минздрава РФ о внесении изменений в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. Документ подписан главой ведомства Вероникой Скворцовой, сообщил в личном Телеграм-канале ее заместитель Олег Салагай.
Россия привела, таким образом, норму потребления соли в день в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметил Сагалай
«Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 5 г соли в сутки. Несмотря на это, мы нередко употребляем в полтора-два раза больше этой нормы», — сообщил чиновник.
Россияне потребляют огромное количество соли.
Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН выступила за снижение уровня потребления соли у россиян из-за того, что приправа способствует появлению опасных заболеваний.
«Среднее употребление соли у россиян – 10 г. Россияне потребляют огромное количество соли. С этим связаны риски артериальной гипертонии, смертности, которые никуда не делись. Если человек потребляет меньше соли, то, конечно, это хорошо», - пояснила она.
Диетолог предупредила о скрытой угрозе продуктов с высоким содержанием соли. Ее большое количество, содержащееся в томатном соке делает продукт опасным для гипертоников.
«Томатный сок может быть опасен с точки зрения большого содержания соли для людей с признаками гипертонии. Вкусовыми рецепторами соль не ощущается, это может приводить к повышению артериального давления. Нужно обращать внимание на количество соли нужно, но это не всегда указывают. Поэтому людям с артериальной гипертонией вообще следует избегать регулярного употребления томатного сока либо делать его самостоятельно из томатной пасты без добавления соли», — предупредила специалист по питанию.
Лидия Ионова перечислила и другие продукты, в составе которых содержится довольно много натрия, и рассказала, как снизить потребление вкусовой добавки.
«В первую очередь убрать колбасу, сосиски, сардельки, все мясные субпродукты, потому что там содержится огромное количество соли. Огромное количество соли содержится в сырах, даже по вкусу несоленых. Не всегда то, что мы называем солью, мы ощущаем как соленый вкус. Конечно же, в фастфуде. В хлебе содержится очень большое количество скрытого натрия. Если эти продукты не употреблять регулярно, тогда можно говорить о нормальном количестве натрия в рационе», - сказала Ионова.
По мнению эксперта, чтобы отучить россиян от соленой пищи, потребуются законодательные ограничения.
«Чтобы достичь цели, нужны законодательные меры, должно быть запрещено превышать нормы. Многие страны на законодательном уровне снижают количество соли в готовых продуктах, потому что большую часть соли мы получаем, употребляя готовые продукты, причём получаем их не только из хлеба», - отметила собеседница НСН.
Ранее солевой сомелье Юрий Кесельман рассказал НСН, почему выступает против йодирования соли.
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