Страховщики назвали стоимость каско для Bugatti рэпера Тимати
Каско для родстера Bugatti Mistral, который приобрёл рэпер Тимати (Тимур Юнусов), могло бы обойтись ему в 7,5 млн рублей минимум. Об этом со ссылкой на оценку аналитиков Росгосстраха пишет «Газета.Ru».
Страховщики отметили, что с учётом индивидуального подхода музыканту, как к VIP-клиенту, тариф каско составил бы 1,5–2%.
«При страховой сумме в 500 млн рублей стоимость полиса составила бы от 7,5 млн до 10 млн рублей — то есть была бы сравнима с ценой нового кроссовера Lixiang или Zeekr», — добавили эксперты.
Они добавили, что с учётом стоимости автомобиля требуется перестрахование, что также могло бы наложить свой отпечаток на финальную стоимость полиса.
Ранее СМИ сообщили, что Тимати приобрел Bugatti за 500 млн рублей. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал поступок рэпера «глубоко безнравственным» в нынешних условиях, а также поинтересовался, откуда у него средства на подобные покупки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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