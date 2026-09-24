Глава СВР заявил о вмешательстве Запада в избирательную кампанию в России

Запад вмешивался в избирательную кампанию в России. Об этом в эфире «Первого канала» заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Захарова рассказала о попытках сорвать голосование на выборах в РФ

Он также напомнил, что в Евросоюзе заранее подготовились к тому, что объявить выборы в России плохими.

«Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», - сказал глава СВР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России не важно, признают ли её выборы в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ВыборыЕвросоюзСергей НарышкинСВР

Горячие новости

Все новости

партнеры