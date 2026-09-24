Глава СВР заявил о вмешательстве Запада в избирательную кампанию в России
Запад вмешивался в избирательную кампанию в России. Об этом в эфире «Первого канала» заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
Он также напомнил, что в Евросоюзе заранее подготовились к тому, что объявить выборы в России плохими.
«Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», - сказал глава СВР.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России не важно, признают ли её выборы в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Родителям объяснили, как понять, что у ребенка проблемы в вузе
- Останина возмутилась опросником, где многодетность сочли признаком «соцриска»
- Глава СВР заявил о вмешательстве Запада в избирательную кампанию в России
- Экс-министр труда объяснил, о чем говорит повышение МРОТ
- В Госдуме заявили, что Си Цзиньпин не поведётся на помпезный приём в США
- Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных
- Дилемма Раскольникова: Запрет субдилеров сим-карт не избавит от мошенников
- Обвинение запросило для экс-мэра Сочи Копайгородского 21 год колонии
- В Санкт-Петербурге представили трейлер блокбастера «Черный шелк»
- Форс-мажорные опасения: Почему россияне полюбили наличные деньги